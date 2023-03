Speciale infrastrutture: Sicilia, Salvini, Anas acceleri lavori sui cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più operai, turni notturni, diversa organizzazione: Anas è pronta a rassicurare la Regione siciliana a proposito dei cantieri che interessano l’isola, dopo la lettera del presidente Renato Schifani e le sollecitazioni del vicepremier e ministro Matteo Salvini. Lo si legge in una nota del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit). In particolare, Salvini si è raccomandato di accelerare i lavori per rispettare i tempi e adottare tutti gli accorgimenti possibili per limitare i disagi alla circolazione. Nelle prossime ore, spiegano dal ministero di Porta Pia, sarà definito il piano dettagliato per raggiungere gli obiettivi segnalati da Salvini. Il ministro ha convocato una riunione sul ponte sullo Stretto: a maggior ragione, ha detto Salvini, è necessario migliorare le infrastrutture esistenti e preparare la realizzazione di strade e ferrovie ancora più moderne ed efficienti. (Rin)