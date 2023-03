Speciale infrastrutture: Ponte Stretto: fonti, al via tavolo tecnico con Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il tavolo tecnico per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, presieduto dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L’incontro è negli uffici Anas di via Marsala a Roma, che diventeranno il quartier generale della società che si occuperà di seguire i lavori per il ponte. Lo comunicano fonti del Mit. (Rin)