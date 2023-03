Speciale infrastrutture: Roma: Bordoni (Lega), divieto circolazione auto storiche solo un danno all'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divieto di circolazione delle auto e moto storiche che il Campidoglio vuole imporre per le vie della Capitale "è un segnale miope, l’ordinanza non va bene e deve essere ritirata. Si tratta di un provvedimento che non incide sul problema del traffico e dell’inquinamento, ma è solo un inutile danno ai proprietari, agli amanti dell’automobilismo e del motorismo storico e anche all’intera città". Lo dichiara, in una nota, il consigliere capitolino e segretario romano di Lega Salvini Premier, Davide Bordoni, che ha presentato un'interrogazione al sindaco e all'assessore competente su questo argomento. "Questo settore - aggiunge - promuove molte importanti manifestazioni che attraggono appassionati e pubblico, e può portare un’importante ricaduta sull’economia di Roma come nel resto d’Italia. Pochi veicoli, curatissimi, la cui bellezza non intralcia certo il percorso verso una città con meno traffico e aria più pulita, non portano risultati utili allo scopo che si vorrebbe raggiungere. Il risultato positivo si ottiene migliorando i mezzi pubblici e infrastrutture: su questo si impegni dunque il Campidoglio, che ha già incassato il pieno appoggio da parte del governo centrale, e non si cimenti nell’imposizione di sempre nuovi divieti che allontanano ulteriormente le possibilità di ripresa economica del territorio”, conclude Bordoni. (Com)