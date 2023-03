Speciale infrastrutture: Iraq-Germania, ministro Esteri iracheno, Berlino potrebbe svolgere un ruolo determinante nella crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania potrebbe svolgere un ruolo “fondamentale” nella risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, nel corso di una conferenza stampa congiunta con l’omologa tedesca Annalena Baerbock, in visita a Baghdad. Oltre a esortare le parti coinvolte nella crisi a favorire un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, Hussein ha sottolineato l’importanza di instaurare relazioni “forti” con la Germania in diversi settori, inclusi istruzione e il settore privato. Il ministro iracheno ha fatto particolare riferimento al ruolo svolto dalle compagnie tedesche nel rafforzare l’economia irachena, e ha evidenziato la necessità di Baghdad di tecnologia avanzata tedesca anche a sostegno delle proprie infrastrutture. Hussein, riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, ha poi ringraziato Berlino per il sostegno offerto nella lotta allo Stato islamico (Is) e il parlamento tedesco per aver riconosciuto come genocidio i crimini commessi dal gruppo terroristico contro gli yazidi. Il titolare della diplomazia irachena ha fatto sapere di aver discusso con l’omologa tedesca anche del fascicolo dei rifugiati iracheni in Germania e di cambiamenti climatici, "un ambito in cui il Paese europeo ha le capacità per sostenere Baghdad". (Res)