Speciale infrastrutture: Calandrini (Fd'I), commissione Bilancio dà via libera a Roma-Latina

- Via libera della commissione Bilancio del Senato (ora passa alla VIII commissione Lavori pubbblici) del decreto del presidente del Consiglio dei ministri per la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina e la nomina del commissario straordinario Antonio Mallamo. Sono messe a disposizione del commissario anche 20 milioni di euro per avviare le attività. "E' un passaggio importante per risolvere operativamente il nodo della viabilità nella provincia di Latina e di tutto il Lazio meridionale, sono stato relatore del provvedimento ed ho illustrato ai colleghi cosa significa per i pontini questa infrastruttura non solo per la mobilità in generale ma anche per rendere più competitive le nostre imprese che hanno una forte propensione all'export che hanno nei costi di trasporto un peso notevole". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. (Rin)