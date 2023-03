Speciale infrastrutture: Ponte Stretto, ministero Infrastrutture, dopo decreto verrà nominato board nuova società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di marzo ci sarà il decreto ad hoc per il Ponte sullo Stretto, che disciplinerà il riavvio delle procedure di progettazione e di realizzazione dell’opera ed entro fine aprile verrà nominato il board della nuova società Stretto di Messina. È quanto emerso – riferisce una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – durante il tavolo per il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia presieduto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori approfondimenti per aggiornare i flussi di traffico ipotizzati e l’impatto ambientale di una struttura che - secondo Salvini - sarà anche ecocompatibile e ridurrà in modo sensibile l’inquinamento. Presenti al tavolo, tra gli altri, i tecnici del ministero e gli amministratori delegati di Fs, Rfi e di Anas, Luigi Ferraris, Vera Fiorani e Aldo Isi. (Rin)