Speciale infrastrutture: Libano, Alto commissario Onu Turk, necessaria "inchiesta seria" su esplosione nel porto di Beirut

- Durante la 52esima sessione del Consiglio per i diritti umani, l'ambasciatore dell'Australia, Amanda Gorely, ha letto una dichiarazione a nome di 38 Paesi che hanno invitato il governo libanese a condurre "un'indagine rapida, indipendente, imparziale, credibile e trasparente sull'esplosione". La vittima più giovane dell'esplosione del 4 agosto è un bambino di un anno e mezzo, Isaac, figlio di genitori australiani. "Il 4 agosto 2020, più di 200 persone sono state uccise e quasi 7.000 ferite da una delle più grandi esplosioni non nucleari della storia, che ha causato danni inimmaginabili a scuole, case, strutture sanitarie e servizi di supporto alle infrastrutture", ha affermato Gorely. "Siamo preoccupati per il fatto che l'indagine condotta dal Libano sulle cause dell'esplosione non abbia ancora avuto esito positivo", ha detto, denunciando "l'ostruzione sistemica, l'interferenza, l'intimidazione e lo stallo politico, nel contesto di un grave crisi finanziaria ed economica”. Infine, ha indicato che il gruppo dei 38 Paesi “esorta il Libano a rispettare i suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la totale indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario libanese”. (Lib)