Speciale energia: Asv, Assemblea capitolina contro blocco ecobonus, rischio posti lavoro ed efficientamento energetico

- L'Assemblea capitolina ha approvato la mozione presentata dal Coordinamento Verdi e Sinistra "con cui chiediamo al Sindaco e alla Giunta di esprimere al Governo la ferma opposizione di Roma Capitale al Decreto-legge che blocca lo sconto in fattura, la cessione del credito d'imposta e tutti gli altri incentivi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici residenziali e di mettere in atto tutte le azioni necessarie a contrastare la conversione in Legge del Decreto". Così in una nota i consiglieri capitolini Nando Bonessio, Michela Cicculli e Alessandro Luparelli del Coordinamento Europa Verde Ecologista - Sinistra Civica Ecologista. "Riteniamo, infatti, - aggiunge la nota - che lo strumento dell'Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento sia utile al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050 così come stabilito dalla Direttiva UE. Incentivare la ristrutturazione di edifici residenziali eccessivamente energivori e prevedere impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ci consente di ridurre le emissioni di gas serra e l'inquinamento atmosferico, combattere il cambiamento climatico e contrastare la povertà energetica. La spesa per avere edifici più sostenibili non deve in alcun modo gravare sulle tasche dei cittadini che, al contrario, devono essere incentivati a adottare comportamenti virtuosi orientati al rispetto dell'ambiente e alla collettività". "Con l'abolizione del Superbonus si rischia inoltre una grave crisi sociale. Lo sconto del 110 per cento ha contribuito in modo considerevole alla crescita del Pil tra il 2021 e il 2022, con la sua abolizione si potrebbe andare incontro al crollo del settore edilizio con 130 mila lavoratori che rischiano il posto. Solo nel Lazio, secondo la Cgil, i posti di lavoro a rischio nell'edilizia sono 30 mila. Viceversa, risparmiare energia e materie prime può avere ricadute positive in termini di aumento dei livelli occupazionali, gestione sostenibile ed efficiente delle risorse naturali, benessere dei cittadini e miglioramento della qualità della vita", concludono. (Com)