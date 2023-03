Speciale energia: segretario generale Opec, rallentamento in Usa ed Europa ridurrà domanda greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un rallentamento in termini economici negli Stati Uniti e in Europa potrebbe portare a una riduzione della domanda di greggio per il 2023. Lo ha dichiarato Haitham Al Ghais, segretario generale dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (Opec), durante la conferenza annuale Ceraweek in corso a Houston, negli Stati Uniti. "C'è una crescita fenomenale della domanda in Asia, ma ciò che ci preoccupa di più è in realtà il rallentamento che vediamo in Europa e negli Stati Uniti in termini di situazione finanziaria e inflazione", ha dichiarato Al Ghais, parlando di un mercato “diviso”. "Abbiamo sempre visto il reindirizzamento dei flussi”, ha proseguito il segretario generale dell’Opec, spiegando di “non essere preoccupato per il reindirizzamento del greggio russo verso l'Asia”. (Res)