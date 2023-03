Speciale energia: Usa, spagnola Iberdrola costruirà parco fotovoltaico da 321 megawatt in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avangrid, filiale dell'azienda energetica spagnola Iberdrola, costruirà in Texas, negli Stati Uniti, l'impianto fotovoltaico True Nort da 321 megawatt (MW) che sarà operativo entro la fine del 2024. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", per la realizzazione di questo parco, Iberdrola investirà circa 28 milioni di euro in inseguitori solari di Array Technologies (Ati), un'azienda con sede nel New Mexico. Si tratta di un elemento chiave nelle installazioni fotovoltaiche, in quanto consentono il movimento del pannello per adattarsi all'esatta posizione del sole e ottimizzare l'assorbimento dell'energia solare. Gli Stati Uniti saranno la destinazione principale degli investimenti della multinazionale con oltre 22 miliardi di euro fino al 2025, il 47 per cento del totale previsto dalla sua strategia. Iberdrola sta valutando l'ingresso di un partner per le sue attività nel settore delle energie rinnovabili nel Paese con la possibilità di vendere parte di Avangrid per finanziare la sua crescita e ridurre il livello di indebitamento. (Spm)