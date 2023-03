Latina: omicidio a Suio, per gelosia carabiniere uccide direttore albergo e ferisce l’ex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quattro colpi di pistola l’appuntato dei carabinieri Giuseppe Molinaro ha ucciso Giovanni Fidaleo, direttore dell’hotel Nuova Suio a Castelforte e con altri due ha ferito gravemente Miriam Mignano, ex dipendente dell’albergo prima di diventare guardia giurata. La ricostruzione fatta dalla procura di Cassino riguarda il fatto di sangue che si è consumato ieri pomeriggio dopo le 16 nella località termale dove l’appuntato in servizio presso la stazione carabinieri di Carinola è arrivato alla guida della sua Ford Focus. L’uomo conosceva la zona perché aveva prestato servizio per anni alla stazione dei carabinieri di Castelforte. Dall’agosto del 2022 era in licenza straordinaria per gravi motivi di salute ma aveva ancora la pistola d’ordinanza. (segue) (Rer)