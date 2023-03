Latina: omicidio a Suio, per gelosia carabiniere uccide direttore albergo e ferisce l’ex (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con quell’arma, ieri, è entrato nella struttura alberghiera sorprendendo Fidaleo e Mignano con la quale aveva avuto una relazione. La vittima è stata attinta in tre punti dell’addome e alla mandibola e non ha avuto speranza di sopravvivenza. La donna, invece, è stata ferita all’addome e al seno. Forse credendola morta l’aggressore è andato via ma all’arrivo dei soccorritori, Mignano era agonizzante ed è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per via dello scoppio dell'intestino tenue e dell'intestino crasso e lesioni dell'ala iliaca destra. Al momento la sua prognosi resta riservata. (segue) (Rer)