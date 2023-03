Latina: omicidio a Suio, per gelosia carabiniere uccide direttore albergo e ferisce l’ex (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In serata i carabinieri dei comandi provinciale di Latina e Caserta, hanno sottoposto a fermo per omicidio e tentato omicidio il militare. All'esito degli accertamenti tecnici effettuati sul posto, sono stati sottoposti a sequestro i locali dell’albergo per i successivi rilievi specialistici da parte del Ris di Roma, la pistola d'ordinanza e l'autovettura del militare, sette bossoli esplosi calibro 9, tre frammenti di ogive, una spranga di alluminio, varie tracce di natura ematica, un dvr del sistema di video sorveglianza della struttura ricettiva verosimilmente non funzionante, 3 telefoni cellulari, di cui una appartenente a persona informata sui fatti. Al militare sono state ritirate cautelativamente in via amministrativa ulteriori armi legalmente detenute presso la sua abitazione. La salma è stata trasportata presso l'ospedale di Cassino per il successivo esame autoptico. Il militare, che ha ammesso le proprie responsabilità in sede di interrogatorio, è stato associato presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere (Ce). (Rer)