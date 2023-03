8 marzo: Confcommercio Ostia per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ascom Confcommercio Roma litorale sud, è lieta di aver partecipato all’iniziativa del X Municipio, pari opportunità e cultura. Lo dichiara la presidente Valeria Strappini. "Abbiamo pensato - prosegue - di dare un nostro piccolo contributo in collaborazione con tutti i nostri associati per contribuire alla riuscita della settimana dedicata alle donne. Per i nostri associati che si sono uniti all'iniziativa - conclude la presidente Strappini - abbiamo preparato delle locandine da esporre in vetrina, con le quali si comunica di omaggiare tutte le donne con una gradita sorpresa". (Com)