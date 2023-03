Lettonia: l’Italian Design Day arriva a Riga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualità e sostenibilità: sono queste le parole chiave dell’Italian Design Day 2023 in Lettonia, organizzato per il 9 marzo dall’ambasciata d’Italia insieme all’Università tecnica di Riga (Rtu). Lo ha comunicato una nota della Farnesina. “Con l’Italian Design Day portiamo in Lettonia due storie di successo che dimostrano quanto la creatività italiana sappia reinventarsi continuamente, senza rinnegare le sue storiche radici”, ha sottolineato l’ambasciatore d’Italia a Riga, Alessandro Monti. “Il Made in Italy è lo strumento più efficace per raccontare all’estero l’Italia di oggi: dinamismo, inclusività, attenzione per l’ambiente e per le nuove generazioni”, ha continuato. Il programma avrà inizio con l’inaugurazione della mostra “Light on Made in Italy”, realizzata per la rete della Farnesina dalla rivista “Interni”: un racconto per immagini delle eccellenze del comparto del design nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. La parola andrà poi agli “ambasciatori del design” Jacopo Costanzo, Gabriele Corbo e Michele Trebbi, dello studio War – Warehouse of Architecture and Research di Roma, inserito dalla rivista “Platform” fra le cinquanta migliori realtà dell’architettura e del design Under 40 in Italia, che dialogheranno con colleghi e studenti di Riga. Entrambe le iniziative si svolgeranno presso il nuovo campus della Rtu. Si tratta della principale realtà universitaria lettone per numero di studenti e di un centro di eccellenza a livello europeo per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. L’ambasciata e la Rtu hanno da tempo avviato un percorso di collaborazione per lo sviluppo degli scambi accademici con l’Italia e la promozione della conoscenza della lingua italiana nei settori Stem. (Res)