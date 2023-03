Tunisia: trattenuto in carcere altro esponente di spicco del movimento islamico Ennahda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice istruttore del Tribunale di primo grado di Gabes, città del sud della Tunisia, ha deciso di trattenere in carcere l'ex deputato e leader del Movimento islamico Ennahda, Ahmed Laamari, arrestato il 4 marzo scorso in relazione al caso che vede coinvolto anche l’ex ministro dell'Agricoltura, Mohamed Ben Salem. Come sottolineato da Ennahda in un precedente comunicato, l’arresto di Laamari si inserisce nel quadro della perdurante campagna di arresti avviata nelle scorse settimane dal presidente tunisino, Kais Saied, contro “oppositori politici e sindacalisti”. Lo stesso tribunale di Gabes ha deciso di non rilasciare un altro leader del movimento islamico ed ex ministro dell'Agricoltura, Mohamed Ben Salem, accusato di aver attraversato illegalmente il confine e di possedere valuta estera in violazione della legge sui cambi. Tra le persone arrestate vi è stato anche Noureddine Boutar, direttore generale di "Mosaique Fm”, la radio indipendente più ascoltata del Paese, talvolta critica nei confronti del potere. Da parte sua, il presidente Saied afferma che "la libertà di espressione è garantita e non c’è alcun legame con questi arresti, che piuttosto sono legati al complotto e alla corruzione”, mentre chi afferma che la libertà di espressione è minacciata in Tunisia “o non conosce la verità o la usa per offendere il suo Paese”. (Tut)