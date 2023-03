Milano: nella notte due rapine in pochi minuti in Stazione Centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 2:30 circa, un 33enne, cittadino del Bangladesh, ha chiesto aiuto ai carabinieri, raccontando di essere stato avvicinato da due malviventi in piazza Duca d'Aosta e di essere stato schiaffeggiato sul volto. I due gli hanno sottratto un portafoglio con i documenti e un cellulare Samsung. L'uomo ha poi denunciato la rapina ai carabinieri del nucleo Radiomobile. Pochi minuti dopo, verso le 3, un camerunense di 31 anni si è avvicinato ai carabinieri che erano davanti alla stazione e ha raccontato di essere stato accerchiato in via Napo Torriani da tre uomini, due stranieri e un italiano, che lo hanno colpito alla testa con una bottiglia di vetro per poi rubargli 250 euro in contanti e scappare. Il ferito, che ha riportato un taglio al capo, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. (Rem)