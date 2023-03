Giordania: Commissione ministeriale araba ribadisce tutela Regno su luoghi santi a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sesta riunione della Commissione ministeriale della Lega araba ha ribadito l’importanza del ruolo svolto dalla Giordania in qualità di custode dei luoghi santi musulmani e cristiani che si trovano a Gerusalemme est. È quanto emerge nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine dell’incontro, presieduto dal ministro degli Esteri e vice primo ministro giordano, Ayman Safadi. Durante l’incontro a livello ministeriale, Safadi ha passato in rassegna gli sforzi compiuti dalla commissione per mobilitare il sostegno internazionale volto a fermare le misure israeliane “illegali” a Gerusalemme e stabilire negoziati efficaci per raggiungere una pace giusta e globale basata sulla soluzione a due Stati. Safadi ha confermato che il Regno continuerà a fare tutto il possibile per proteggere i luoghi di culto. I ministri hanno sottolineato l'importanza di proseguire l'azione congiunta “per contrastare le politiche illegali di Israele, che rappresentano una flagrante violazione del diritto internazionale” e hanno ribadito che il Dipartimento per gli affari dei waqf di Gerusalemme e della moschea di Al Aqsa, affiliato al ministero degli Affari musulmani e dei luoghi di culto, è l'unica autorità legale con giurisdizione esclusiva per gestire gli affari della moschea. (Lib)