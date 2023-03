Speciale energia: Algeria, registrate esportazioni record di Gnl verso l'Italia nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha incrementato le proprie esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) verso l’Italia attraverso il gasdotto Transmed, raggiungendo la cifra record di 23,5 miliardi di metri cubi nel 2022, secondo stime preliminari, con un tasso di crescita annuo che ha superato il 10 per cento. È quanto emerge da un rapporto dell'Organizzazione dei Paesi arabi esportatori di petrolio "Oapec", secondo cui le esportazioni algerine di Gnl, durante lo scorso anno, hanno registrato un calo su base annua del 12,8 per cento, scendendo a circa 10,2 milioni di tonnellate, rispetto a 11,48 milioni tonnellate del 2021. Le esportazioni algerine di Gnl, durante il quarto trimestre del 2022, sono state pari a circa 2,9 milioni di tonnellate, in calo del 3,3 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2021, e sono diminuite a 2,2 milioni di tonnellate nel terzo trimestre, rispetto ai 2,4 milioni di tonnellate nello stesso periodo del 2021, con un calo dell'8,3 per cento. Secondo i dati del governo di Algeri, le esportazioni di gas naturale del Paese sono aumentate nell'ultimo anno a 56 miliardi di metri cubi, rispetto ai 54 miliardi di metri cubi del 2021. La quota di gas algerino sul totale delle importazioni europee è salita al 12 per cento nel 2022, rispetto al 10 per cento nel 2021, secondo i dati della piattaforma S&P Global Commodity Insights. (Ala)