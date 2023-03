Speciale energia: Cremlino su Nord Stream, accuse sabotaggio "gruppo pro ucraino" tentativo di distogliere attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cremlino contesta le indiscrezioni apparse sulla stampa internazionale secondo cui sarebbe stato un "gruppo pro ucraino" dietro il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Diversi media internazionali – il “New York Tines”, “Die Zeit”, e “The Times” – hanno spiegato che, stando a rapporti di varie intelligence occidentali, ci sarebbe un gruppo pro ucraino non legato alle autorità di Kiev dietro l’attentato ai due gasdotti. "È chiaro che gli autori dell'attacco vogliono distogliere l'attenzione. È chiaro che si tratta di una mossa mediatica coordinata", ha detto il portavoce. "Questo caso non è solo strano. Sembra un crimine mostruoso", ha aggiunto Peskov, chiedendo “un'indagine trasparente urgente". Il portavoce, inoltre, ha insistito ancora una volta sul fatto che la Russia dovrebbe essere coinvolta nell'inchiesta internazionale sul sabotaggio. "Non ci è ancora permesso di partecipare alle indagini. A malapena pochi giorni fa, abbiamo ricevuto appunti su questo argomento dai danesi e dagli svedesi", ha aggiunto Peskov. (Rum)