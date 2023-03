Speciale energia: Visco, non sono esclusi rincari per gas, petrolio e derivati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incertezza sulle forniture energetiche rimane “elevata e non si può escludere che ulteriori sviluppi negativi di natura geopolitica possano determinare nuovi, marcati, rincari, oltre che per il gas naturale, per il petrolio e suoi derivati”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in occasione della XIV conferenza Maeci–Banca d’Italia con i delegati e gli addetti finanziari accreditati all’estero. Per il governatore, “la transizione energetica è un tema centrale nell’agenda internazionale, tanto più alla luce della gravissima situazione geopolitica in cui ci troviamo”. L’inflazione è tornata “a condizionare le vite dei cittadini italiani ed europei”, aumentando i costi di produzione delle imprese e riducendo il potere d’acquisto delle famiglie, ha aggiunto. In questo contesto, ha proseguito Visco, “gli interventi di sollievo per chi è maggiormente colpito e la necessaria risposta volta ad accrescere nell’immediato la diversificazione delle fonti di energia rischiano di rallentare il perseguimento dell’obiettivo di una rapida transizione verso le energie rinnovabili”. (Res)