- Il gruppo energetico Gazprom fornisce all'Europa attraverso l'Ucraina 42,4 milioni di metri cubi di gas al giorno. Lo ha spiegato un rappresentante della compagnia russa, come riportato dall'agenzia di stampa "Tass". La consegna delle forniture di gas avviene esclusivamente attraverso la stazione di Sudzha perché, come riferito dal rappresentante Gazprom, la richiesta di transito mediante la stazione di Sokhranovka è stata "respinta dalla parte ucraina". Essendo stato completamente interrotto il pompaggio attraverso il Nord Stream, quella da Sudzha rappresenta dunque l'unica via per la consegna del gas russo ai Paesi dell'Europa occidentale e centrale. Agli Stati meridionali e sud-orientali europei, oltre che alla Turchia, le forniture di gas della Russia vengono consegnate attraverso Turkish Stream e Blue Stream. (Rum)