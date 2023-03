Cina-Germania: 5G, Pechino si oppone fermamente a “interferenze governo su suoi investimenti” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, in un comunicato, il governo federale ha confermato che intende valutare la sicurezza delle componenti di fabbricazione cinese già installate nella rete di telefonia mobile del settore. Secondo quanto reso noto dal ministero dell'Interno tedesco, vi è da temere che tecnologie delle società di telecomunicazioni cinesi Huawei e Zte possano minacciare l'ordine pubblico e la sicurezza. Il dicastero ha quindi chiesto a tutti gli operatori della rete mobile tedesca di presentare entro aprile un elenco di tutti i componenti utilizzati nelle loro infrastrutture. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, con un controllo di sicurezza, il governo federale intende escludere che la Cina acquisisca influenza sulle reti di telefonia mobile della Germania. Huawei e Zte sono, infatti, sospettate di spionaggio per conto dei servizi segreti cinesi. (Cip)