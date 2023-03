Pakistan-Usa: dialogo sulla cooperazione antiterrorismo, focus sui progetti di formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dialogo antiterrorismo Pakistan-Usa, tenutosi il 6 e 7 marzo a Islamabad, ha affrontato diversi temi della cooperazione bilaterale e multilaterale ed esaminato lo scenario attuale, non solo riguardo al terrorismo, ma anche alla sicurezza informatica e all’estremismo violento. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri pachistano. Le delegazioni – quella pachistana guidata da Syed Haider Shah, segretario generale aggiunto del ministero, e quella statunitense da Christopher Landberg, coordinatore ad interim per l’antiterrorismo – hanno inoltre discusso dei progetti di assistenza sostenuti dagli Stati Uniti, con particolare riferimento alla formazione di competenze per contrastare il riciclaggio di denaro e per il settore giudiziario. Le parti, infine, hanno scambiato opinioni e condiviso esperienze, ribadendo l’impegno alla collaborazione e concordando di proseguire il confronto.(Inn)