Mobilità: Sala, da Atm rimodulazione del servizio, nessun taglio significativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- non ci sarà nessun taglio da parte di Atm che "sta facendo delle rimodulazioni a mio parere anche leggere. Chiaro che devono lavorare per efficientare il tutto, ma non prevedo nessun taglio estremamente significativo. Nel frattempo stiamo continuando a insistere col governo per avere fondi. Il direttore generale è stato a Roma la settimana scorsa e continueremo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del "Parco 8 marzo" di Porta Vittoria a Milano, in risposta a chi gli ha chiesto se sul trasporto pubblico il Comune sia al lavoro con Atm per un piano di tagli.(Rem)