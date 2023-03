Superbonus: Santillo-Fenu (M5s), maggioranza spaccata vuole rinviare voto mozioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Famiglie, lavoratori e imprese "sappiano che sulla loro pelle si sta consumando uno squallido balletto di divisioni, convulsioni, contraddizioni e inadeguatezze della maggioranza". Lo comunicano in una nota Agostino Santillo, vicepresidente gruppo M5s alla Camera, ed Emiliano Fenu, capogruppo pentastellato in Commissione Finanze sempre a Montecitorio. "Oggi infatti in aula alla Camera - proseguono - si dovrebbero discutere importanti mozioni a tutela del Superbonus e del meccanismo di cessione dei crediti d'imposta. Tra le mozioni, una di Forza Italia chiede al Governo impegni immediati per lo sblocco della cessione dei crediti e per calcolare correttamente i benèfici impatti del meccanismo sull'intero sistema economico, evidentemente per fare un po' di giustizia a proposito delle sparate della premier Meloni e del ministro Giorgetti su fantomatici buchi di bilancio e costi sulle spalle degli italiani. Impegni, quelli chiesti nella mozione di Fi, che il M5s è pronto a votare. La maggioranza però sta provando in ogni modo a rinviare la discussione di questo pacchetto di mozioni, tra cui anche una del M5S, per provare disperatamente a nascondere la profonda spaccatura all'interno del centrodestra, dove è evidente la montante insofferenza nei confronti dello sciagurato Dl cessione crediti fiscali, ora all'esame della Camera, con cui il Governo ha cancellato la possibilità di cessione dei crediti ponendo le premesse per un autentico baratro economico. La maggioranza non cerchi inutili fughe dalle responsabilità, soprattutto Fi, e abbia il coraggio di affrontare a viso aperto almeno le mozioni dei suoi esponenti. Il M5s si opporrà e voterà contro ogni tentativo di cambiare l'agenda della discussione".(Rin)