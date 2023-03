Decreto Ricostruzione: Bicchielli (Nm), no abbandonare chi subisce calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo ogni evento sismico o calamitoso che ha colpito il nostro territorio c'è un messaggio, un grido che le popolazioni e i territori fanno pervenire a istituzioni e stampa: non lasciateci soli. E' proprio in questi casi che la politica è chiamata a riprendere la sua vocazione originaria, trasformando anche l'emergenza in opportunità per i territori. Il decreto Ricostruzione va esattamente in questa direzione, verso il rilancio delle zone colpite grazie alla semplificazione delle procedure, alla stabilizzazione del personale, ad una nuova governance sulla materia, giusto per citare le misure più importanti. In poche parole continuità, tempestività, semplificazione ed efficacia. Tutto ciò per affrontare l'emergenza nell'emergenza: l'impoverimento umano e socioeconomico dei territori colpiti. Noi Moderati vuole supportare ogni azione e intervento che va nella direzione tracciata, come dimostra la proposta, di cui sono primo firmatario, di istituire una commissione sul dissesto idrogeologico e sulla prevenzione del rischio sismico. I fondi del Pnrr sono un'opportunità che non va persa". Lo ha detto il vicecapogruppo di Noi moderati, Pino Bicchielli, nella sua dichiarazione di voto per la conversione in legge del decreto Ricostruzione. (Rin)