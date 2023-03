Migranti: Salvini, ad ammiraglio Carlone attacchi figli di malafede o ignoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Sono contento di avere qui Nicola Carlone, ammiraglio della Guardia costiera, oggetto in questi giorni di diversi attacchi figli di malafede o ignoranza". Lo ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi a Verona per l'inaugurazione di Let Expo-Logistic Eco Transport. "Salvano vite per missione e per lavoro. Anche solo pensare che abbiano deciso di non salvare una vita significa concepire la politica per quello che io non riesco a fare. Per costruire, prevenire, per proteggere, per organizzare, per difendere, tirare in ballo pezzi di stato attaccandoli per fare polemica politica è qualcosa che non fa bene all'Italia e alle istituzioni", ha concluso. (Rev)