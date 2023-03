Bulgaria-Grecia: estradato a Sofia l’ex agente di frontiera accusato della morte di 18 migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità greche hanno estradato in Bulgaria l'ex agente di frontiera Valentin Hristov, ritenuto responsabile della morte di 18 migranti stipati in un camion abbandonato vicino a Lokorsko. Hristov era stato arrestato in Grecia a seguito di un mandato europeo con l'accusa di far parte di un gruppo criminale dedito al traffico di migranti. Hristov è stato ufficialmente consegnato alle autorità bulgare e trasferito a Sofia, dove sarà trattenuto per 72 ore, dopodiché il suo ordine di custodia cautelare sarà riesaminato. L’ex agente bulgaro è la sesta persona arrestata nel caso della morte di 18 migranti soffocati in un camion nei pressi di Lokorsko, un villaggio vicino a Sofia. Secondo gli inquirenti Hristov ricopriva una posizione di spicco nel gruppo criminale. Il suo ruolo sarebbe stato quello di fornire informazioni per capire dove i migranti avrebbero potuto attraversare la frontiera senza essere scoperti.(Seb)