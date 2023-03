Speciale difesa: Medio Oriente, Cisgiordania, militari israeliani conducono operazione nel campo profughi di Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato in una nota di aver condotto un’operazione militare all’interno del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, per catturare l'autore dell'omicidio di Hallel e Yagel Yaniv, due fratelli residenti nell’insediamento di Har Bracha, a pochi chilometri da Nablus, uccisi lo scorso 27 febbraio. L'uccisione dei due fratelli è alla base dell’assalto condotto dai coloni della cittadina palestinese di Huwara, costato un morto, oltre 100 feriti e la distruzione di decine di edifici. In base a quanto riferiscono i media israeliani, i militari sono entrati nel campo profughi a bordo di un camion frigorifero con insegne in arabo. Il covo dei terroristi era stato precedentemente identificato dal servizio segreto interno, lo Shin Bet. I miliziani palestinesi hanno aperto il fuoco contro i militari israeliani che hanno ucciso l'autore degli omicidi e altri tre miliziani. (Res)