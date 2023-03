Speciale difesa: Crosetto, cordoglio ai familiari dei due piloti dell'Aeronautica militare scomparsi a Guidonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari dei due piloti che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo avvenuto a Guidonia, il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. "Mi stringo in un forte abbraccio, mio e della Difesa, ai familiari dei due piloti che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo avvenuto a Guidonia. Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, le mie più sentite e commosse condoglianze e la vicinanza di tutta la famiglia della Difesa. Cieli blu, Giuseppe e Marco". Così il ministro della Difesa in una nota sul tragico incidente. Il ministro resta costantemente aggiornato sulle operazioni di soccorso nelle aree dove è avvenuto l'incidente, aggiunge la nota diffusa dal ministero della Difesa. (Com)