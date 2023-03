Speciale difesa: la Polonia invierà altri 10 carri armati Leopard 2 all’Ucraina questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La Polonia invierà altri dieci carri armati Leopard 2 all’Ucraina questa settimana. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak. La Polonia ha promesso in totale 14 carri di questo tipo a Kiev e quattro sono già stati consegnati a fine febbraio. Parlando in conferenza stampa, Blaszczak, diretto a Stoccolma per una riunione dei ministri della Difesa dell’Unione europea, ha dichiarato che parlerà con il suo omologo tedesco, Boris Pistorius, a proposito della “scarsa disponibilità di pezzi di ricambio per i Leopard”. “Siamo pronti ad aprire un centro servizi in Polonia che si occupi della riparazione e della manutenzione dei carri armati Leopard inviati all’Ucraina”, ha aggiunto Blaszczak. (Vap)