Speciale difesa: cordoglio dell’ammiraglio Cavo Dragone per i due piloti dell'Aeronautica militare deceduti nell'incidente di volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, appresa la triste notizia del gravissimo incidente di volo che ha coinvolto due velivoli U-208 dell'Aeronautica militare avvenuto nei pressi dell'aeroporto militare di Guidonia, in cui hanno perso la vita due piloti, ha espresso ai familiari dei militari e al capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze armate e del suo personale. Lo riferisce lo Stato maggiore della Difesa in una nota. (Com)