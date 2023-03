Speciale difesa: Arabia Saudita, ministro Difesa incontra omologo Corea del Sud, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Khaled bin Salman, ha incontrato a Seoul l’omologo della Corea del Sud, Lee Jong Sup, con il quale ha discusso dell’avvio di un partenariato “solido e strategico” tra i due Paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa saudita "Spa", precisando che il ministro saudita è stato accolto con una cerimonia ufficiale. Durante i colloqui, le parti hanno "ripercorso la storica amicizia" tra i due Paesi e discusso della cooperazione bilaterale nel campo militare e della difesa. Non da ultimo, riferisce "Spa", i ministri hanno rivolto l'attenzione agli sforzi profusi in contesti regionali e internazionali e a una serie di questioni di mutuo interesse. Sulla sua pagina Twitter, Khaled bin Salman ha scritto di aver incontrato anche il presidente coreano Yoon Suk Yeol, al quale ha espresso gli auguri di “progresso e prosperità” da parte del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. (Res)