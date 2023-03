Sardegna: Portovesme srl, si cercano soluzioni per calmierare costi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si cercano strumenti per calmierare i prezzi dell'energia e permettere alla Portovesme srl di proseguire la sua attività. Di questo hanno discusso la sottosegretaria alle Imprese e made in Italy con delega alle crisi aziendali Fausta Bergamotto, il presidente della Regione Christiian Solinas, gli assessori competenti e la Portovesme srl con l'amministratore delegato Davide Garofalo. Nei prossimi giorni Bergamotto si confronterà con il ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, i principali gestori nazionali per l'energia e le organizzazioni sindacali E proprio dai sindacati chiedono proposte costruttive. Per Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil le soluzioni potrebbero trovarsi nella superinterrompibilità per le imprese energivore sarde e siciliane per riallinearle alle condizioni di mercato della Penisola, la possibilità di un contratto bilaterale con gli stessi termini di altri contratti simili esistenti a livello nazionale e locale, rivedere il Pun (prezzo unico nazionale) legandolo ai costi delle singole fonti di produzione elettrica. (Rsc)