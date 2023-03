Argentina: da Banca di sviluppo America Latina 840 milioni di dollari per gasdotto Vaca Muerta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oleodotto, spiegano i media locali, permetterà di ampliare la rete attuale e dare corso a una sovrapproduzione di greggio che aveva creato colli di bottiglia nel sistema argentino, proprio grazie alle buone prestazioni di Vaca Muerta. Le statistiche ufficiali segnalano che l'Argentina ha chiuso il 2022 con livelli record nella produzione di petrolio: il mese di dicembre si sono contati 622.500 barili giornalieri, punta mai raggiunta dal 2009. Il gas non convenzionale ha contribuito con ben 282 mila barili, in aumento del 2,1 per cento su mese e del 32,9 per cento su anno. Il progetto, che è già in funzione dalla fine del 2022, rappresenta anche il più corposo investimento compiuto dalla Shell nel settore midstream (trasporto del greggio dal sito di estrazione a quello di raffinazione) in Argentina. (segue) (Abu)