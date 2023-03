Argentina: da Banca di sviluppo America Latina 840 milioni di dollari per gasdotto Vaca Muerta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il complesso del bacino petrolifero e gasifero di Vaca Muerta si estende per circa 30mila chilometri quadrati nelle province centrali di Nequel, Rio Negro, La Pampa e Mendoza. Si tratta della principale riserva di idrocarburi non convenzionali: la stima è di 16 miliardi di barili di petrolio e 308 trilioni di piedi cubici di gas. Numeri che, se sfruttati a fondo, potrebbero aumentare le riserve certificate di otto volte, e garantire copertura di altri 150 anni per la domanda di gas e 80 per quella di petrolio. Una struttura su cui Buenos Aires scommette forte promettendo ritorni a chi è pronto a investire: il governo argentino stima che completando le infrastrutture legate al bacino si possa modificare la struttura economica del Paese, invertendo anche la bilancia energetica nazionale, dagli attuali cinque miliardi di dollari di deficit registrati nel 2022 a un attivo di oltre 12 miliardi di dollari entro tre anni. (segue) (Abu)