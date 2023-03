Omicidio Bricca: investigatori a caccia della verità nel telefono di Toson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oltre un mese dall’omicidio del 19enne Thomas Bricca di Alatri, la procura di Frosinone concentra la sua attività di indagine su un telefonino, quello del giovane Mattia Toson indagato a piede libero per omicidio volontario. In quel telefonino consegnato, e non sequestrato così come confermato dal legale di Toson l’avvocato Umberto Pappadia, il 13 marzo i carabinieri del Ris, con un accertamento tecnico irripetibile, cercheranno elementi che possano aggiungere tasselli all’inchiesta. Tasselli che gli investigatori avrebbero voluto cercare anche nella scheda di memoria dell’impianto di telecamere della casa in zona Fraschette ad Alatri dove il ragazzo vive. La casa è stata oggetto di perquisizione da parte delle forze dell’ordine che hanno cercato inutilmente la scheda da cui si sarebbero potuti estrapolare dati relativi agli spostamenti del giovane nelle ore del pomeriggio e della sera del 30 gennaio, il giorno dell’omicidio. Per questo il nonno del giovane risulterebbe indagato per false informazioni rese alla procura. (segue) (Rer)