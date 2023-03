Omicidio Bricca: investigatori a caccia della verità nel telefono di Toson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riservatezza imposta dal procuratore Antonio Guerriero all’indagine, non può nasconderne la lentezza e la percezione che la soluzione del caso sia tutt’altro che vicina. I familiari della vittima non nascondono inquietudine e nell’incontro avvenuto in procura con il legale della famiglia Bricca, l’avvocato Marilena Colagiacomo, è stato fissato per donami un incontro tra il padre e la madre di Thoman con il procuratore Guerriero. Un incontro più dal punto di vista umano che tecnico per dare un segnale di vicinanza alla famiglia e riportare la fiducia che sta scemando. Al momento i genitori “sono tanto provati e, indubbiamente, sono impazienti di conoscere la verità su chi ha ucciso il loro figlio”. Lo dice ad “Agenzia Nova” l’avvocato Colagiacomo. “Confidano nell’incontro di domani con il procuratore e sperano in una svolta imminente nelle indagini”. (Rer)