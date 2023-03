Nepal: guerra civile, Corte suprema inizierà domani esame istanze contro premier Dahal (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli anni la Piattaforma comune delle vittime del conflitto e la Rete nazionale delle vittime del conflitto, i due gruppi che rappresentano le vittime, hanno più volte lamentato di non essere state adeguatamente coinvolte e hanno criticato i criteri delle procedure di nomina e le interferenze politiche. Anche la Commissione nazionale per i diritti umani ha espresso preoccupazione per i mancati progressi. Diverse organizzazioni per i diritti umani – Amnesty International, la Commissione internazionale dei giuristi (Icj), Human Rights Watch (Hrw) e Trial International – hanno denunciato il sostanziale fallimento delle due commissioni ed esortato il governo a far avanzare la giustizia di transizione mettendo al centro le vittime. (segue) (Inn)