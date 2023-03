Nicaragua: Caritas chiude e sospende gli aiuti alla popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nicaragua ha cancellato la personalità giuridica della Caritas. La cancellazione, riferisce il quotidiano “La Prensa”, è stata accordata per “dissoluzione volontaria dei suoi membri”. Secondo quanto riportato dalle autorità di Managua, a chiedere la revoca della propria personalità giuridica sarebbe stata la stessa Caritas lo scorso dicembre. Una decisione che, scrive il quotidiano, veniva presa nel quadro di una crescente pressione governativa nei confronti delle Ong che operano nel Paese e della Chiesa cattolica in particolare. Nell'ultimo di una serie di provvedimenti contro la Chiesa cattolica nel Paese, il governo di Daniel Ortega ha vietato le processioni della settimana santa e ha condannato a 26 anni di carcere il vescovo Rolando Alvarez per "tradimento della patria". (segue) (Mec)