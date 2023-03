Nicaragua: Caritas chiude e sospende gli aiuti alla popolazione (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione da parte del regime del Nicaragua di organizzazioni come il Cosep e altre 18 camere d'affari viola i diritti fondamentali dei nicaraguensi e indebolisce ulteriormente il fragile ambiente imprenditoriale. Lo ha detto in un tweet il vicesegretario di Stato Usa Brian Nichols, competente per gli affari dell’emisfero occidentale, dopo avere incontrato a Miami alcuni membri della diaspora nicaraguense. (Mec)