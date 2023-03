Auto: Volkswagen in attesa di valutare tra Ira Usa e Green deal europeo per nuovi impianti di batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Volkswagen è in attesa di valutare se costruire ulteriori impianti di batterie in Europa oppure in Nord America. Lo ha reso noto la stessa Volkswagen attraverso un portavoce. La casa automobilistica "sta ancora valutando luoghi adatti” per le prossime fabbriche di batterie nell'Europa orientale e nel Nord America, ha detto il portavoce aggiungendo che “non sono state ancora prese decisioni". La precisazione è arrivata dopo le rivelazioni fatte nella giornata di ieri dal quotidiano britannico “Financial Times”. Secondo il giornale, il gruppo di Wolfsburg starebbe valutando la sospensione del piano per la costruzione di un impianto nell’Europa orientale a favore di uno negli Stati Uniti. Alla base della scelta ci sarebbero, sempre secondo il quotidiano britannico, gli incentivi Usa che potrebbero ammontare tra i 9 e i 10 miliardi di euro, parte del piano denominato Inflation Reduction Act (Ira) messo in campo dall’amministrazione statunitense. "Ci atteniamo al nostro piano di costruire fabbriche di batterie per circa 240 GWh in Europa entro il 2030, ma per questo abbiamo bisogno delle giuste condizioni quadro. Ecco perché aspettiamo e vediamo cosa porterà il cosiddetto Green Deal dell'Ue", ha concluso il portavoce.(Geb)