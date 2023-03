Roma: CR-M5s, anagrafe Trionfale chiusa per sciopero, riflettere su carenze personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura odierna del servizio demografico della sede di Trionfale dovrebbe far riflettere questa Amministrazione circa l'oramai cronica carenza di personale degli uffici anagrafici capitolini. Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis e la consigliera M5s del Municipio I Federica Festa. "Un sottorganico che il Campidoglio continua irresponsabilmente a trascurare e che mette in grossa difficoltà i pochi dipendenti presenti, su cui va a gravare una mole di lavoro che richiederebbe certamente più risorse. E allora, in queste condizioni di totale e perenne emergenza, - aggiungono - accade anche che un servizio di essenziale importanza come l'anagrafe chiuda per via di uno sciopero dei mezzi di trasporto. Una vicenda surreale, che penalizza sia i cittadini-utenti sia gli esigui dipendenti capitolini che sono costretti, ogni giorno, a compiere veri e propri salti mortali per erogare un servizio che richiederebbe un organico numericamente ben più strutturato. A loro va la nostra solidarietà, con l'auspicio che l'Amministrazione Gualtieri provveda al più presto a colmare le gravi lacune tuttora esistenti".(Com)