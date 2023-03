Nord Macedonia: Spasovski, nel ministero Interno 48 per cento posizioni dirigenziali affidate a donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ministero dell'Interno della Macedonia del Nord il 48 per cento delle posizioni dirigenziali è affidato a donne. Lo ha affermato il ministro dell'Interno macedone, Oliver Spasovski, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, secondo quanto riporta la stampa locale. "L'adempimento del principio della rappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali è evidente anche all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento per le operazioni speciali di polizia, e in altri", ha aggiunto Spasovski, il quale ha sottolineato che il nuovo Contratto collettivo prevede anche un compenso monetario nella misura di 100 euro per le donne dipendenti del ministero che diventano madri. (Seb)