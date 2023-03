Germania: perquisita a gennaio nave presumibilmente coinvolta in esplosioni gasdotti Nord Stream

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Germania hanno perquisito a gennaio una nave che probabilmente trasportava esplosivi legati ai sabotaggi dei gasdotti Nord Stream. Lo ha reso noto oggi l'ufficio del procuratore tedesco. L'annuncio è arrivato a seguito di resoconti dei media che indicavano come gruppi filoucraini potrebbero essere stati responsabili delle esplosioni dello scorso settembre. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha messo in guardia contro accuse premature di responsabilità per gli attacchi. "Potrebbe anche essere stata un'operazione sotto falsa bandiera messa in scena per incolpare l'Ucraina, un'opzione sollevata anche nei resoconti dei media", ha detto Pistorius all'emittente pubblica tedesca "Deutschlandfunk".(Geb)