Municipio Roma XII: M5s, maggioranza in bilico, manca numero legale in aula più volte

- Nel consiglio del Municipio Roma XII "la maggioranza mostra evidenti segni di cedimento a poco più di un anno dall'inizio della consiliatura. Nelle ultime due settimane, in quattro sedute di consiglio su quattro è venuto a mancare il numero legale in prima convocazione, determinando l'interruzione dei lavori". Lo dichiarano in una nota gli esponenti del M5s, Daniele Diaco, consigliere capitolino, Alessandro Galletti e Lorenzo Di Russo, consiglieri al Municipio Roma XII. "Una situazione preoccupante che evidenzia la crisi profonda in cui si trovano le forze politiche alla guida del Municipio e che ostacola il corretto svolgimento dei lavori d'Aula - proseguono -. Come gruppo M5s stigmatizziamo questo atteggiamento e richiamiamo i consiglieri di maggioranza alla profonda responsabilità che deriva dal ricoprire una carica elettiva di questo prestigio". (Com)