Imprese: Mecar rinnova la partecipazione con Alis a LetExpo, Logistics Eco Transport, l'evento fieristico di Verona dedicato al trasporto e alla logistica sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mecar, grazie al sostegno di Iveco, è lieta di rinnovare la propria partecipazione a LetExpo – Logistics Eco Transport, la fiera dedicata al trasporto e alla logistica sostenibile. L’evento, promosso dall’Associazione Alis e dall’organizzazione diretta di manifestazioni Veronafiere, si terrà a Verona dall’8 all’11 marzo 2023. Per la seconda edizione di LetExpo – Logistics Eco Transport è previsto un calendario ricco di conferenze, tavole rotonde e workshop, che saranno occasione di dialogo e confronto tra i principali attori della filiera logistica in materia di sostenibilità sociale, economica e ambientale secondo una prospettiva nazionale e internazionale. Le principali aziende del settore saranno dunque chiamate a intervenire sull’importanza dello sviluppo della catena logistica sostenibile e digitale, con un focus incentrato su trasporti, intermodalità, servizi, formazione e ricerca. Per portare avanti lo sviluppo della filiera occorre, infatti, che tutti i player di riferimento, impegnati a sostenere nuove politiche di crescita per l’Italia e per l’Europa, perseguano obiettivi comuni, come il rafforzamento della rete infrastrutturale e il rinnovo del parco circolante. Mcar, grazie all’esperienza acquisita in oltre 70 anni di storia, continua ad essere protagonista della rivoluzione dei trasporti e della logistica, con investimenti su innovazione, trasformazione digitale e sostenibilità ambientale, che si aggiungono alla promozione di attività volte alla tutela e alla produttività del settore, come le innumerevoli iniziative portate avanti con Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile. In rappresentanza della gamma leggera, lo stand ospita l'eDaily furgone, modello 35S14E V/P, equipaggiato con due pacchi batteria da 37 kWh ciascuno e con le esclusive sospensioni Air-Pro, che si adattano continuamente alle condizioni di utilizzo per offrire una guida straordinariamente fluida e sicura per il conducente e il carico. (segue) (Com)