Imprese: Mecar rinnova la partecipazione con Alis a LetExpo, Logistics Eco Transport, l'evento fieristico di Verona dedicato al trasporto e alla logistica sostenibile (2)

24 luglio 2021

- Con le sospensioni Air-Pro, il veicolo reagisce quasi istantaneamente alle vibrazioni della strada, calcolando ogni 10 millisecondi la pressione ideale di ogni ammortizzatore per garantire la migliore reazione dinamica. Le minori vibrazioni, ridotte del 25 per cento, contribuiscono ulteriormente a un’esperienza di guida straordinariamente confortevole. Il Daily è presente anche in versione cabinato, modello 35C16H3.0 da 160 cv, dotato di cambio manuale a sei marce e sospensioni meccaniche semiellittiche con balestrini supplementari. Il veicolo, uno tra le 200 unità che compongono il parco veicoli di Movingfast, l’area di business del noleggio premium di Mercar, è stato allestito con un box refrigerato per soddisfare le esigenze della catena del freddo. Per quanto invece riguarda la gamma pesante, i partecipanti potranno apprezzare l'Iveco S-Way Fuel Hero, trattore a due assi modello AS440S49T/P, dotato di motore Cursor 13 eVGT e cambio Hi-Tronix da 12 marce. L’Iveco S-Way Fuel Hero è stato sviluppato per raggiungere il massimo risparmio di carburante possibile, fino all'8 per cento. Grazie al nuovo motore Cursor 13 da 490 cv, si raggiungono grandi prestazioni con il minimo dei consumi. Il veicolo è dotato dei più avanzati sistemi di sicurezza e di risparmio carburante quali, tra gli altri, l’Hi-Cruise, l’Ecoswitch e l’Ecoroll, in aggiunta all’aerodinamica ottimizzata, che consentono una riduzione dei consumi fino al 4 per cento. Inoltre, con il servizio Professional Fuel Advising si può raggiungere un ulteriore risparmio di carburante fino al 4 per cento. Lo stand ospita anche un trattore 4x2 Iveco S-Way Lng, modello AS440S46T/P 2Lng con motore da 460 cv e cambio Hi-Tronix da 12 marce. La capacità di ciascuna bombola è pari a 540 litri, offrendo un altro esempio di trasporto sostenibile, in quanto il gas naturale rappresenta una risorsa matura e disponibile, per la quale i veicoli Iveco sono già pronti e predisposti. Inoltre, con l’impiego del biometano, è possibile raggiungere la neutralità carbonica con una riduzione di oltre il 121 per cento, come dimostrato da uno studio del Cnr in collaborazione con il Cib, Consorzio Italiano Biogas, e Iveco. Oltre a rinnovare la propria presenza a Letexpo, per Mecar essere socio di Alis significa essere parte integrante di un intero ecosistema capace di dar voce alle aziende, sostenendole nella ricerca del miglioramento continuo e nella capacità di cogliere le opportunità del settore in direzione di un trasporto sempre più sostenibile. (Com)