Anziani: Cosenza (Fd'I), ddl valorizza stagione di vita troppo spesso sottovalutata

- "Questo provvedimento si prefigge di valorizzare una stagione della vita troppo spesso sottovalutata. Si pongono così le basi della riforma complessiva delle politiche in favore degli anziani, per dare centralità al loro ruolo nella società, contro la marginalizzazione, con l'intenzione di mettere in cantiere idonei interventi sanitari, sociali e relazionali. Si tratta di un programma di ampia visione, che interviene anche con le risorse del Pnrr per la realizzazione di ospedali e case di comunità, oltre alla presa in carico di persone per servizi domiciliari e telemedicina. Con questo provvedimento vogliamo dare centralità alla dignità umana, tutelando gli anziani in quanto custodi delle nostre tradizioni e testimoni delle nostre origini. Noi vogliamo affermare che la popolazione anziana non è una voce di spesa, ma un patrimonio inestimabile di conoscenza, umanità, esperienza e cultura. Come i giovani rappresentano il futuro, gli anziani le nostre radici: entrambi sono filo conduttore delle nostre vite, quindi motore e fine delle nostre azioni. I giovani camminano più veloci, ma gli anziani conoscono la strada, e questo sancisce l'inscindibilità del rapporto tra generazioni". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Fratelli d'Italia Giulia Cosenza, vicepresidente della commissione Cultura di palazzo Madama.(Rin)